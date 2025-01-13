В Белгородской области ранены две женщины и годовалый ребёнок после атаки дронов ВСУ

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Женщина и её годовалый ребёнок ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на село Зозули Борисовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
По его словам, дрон-камикадзе атаковал машину, в которой находились пострадавшие, сейчас им оказывается необходимая помощь.
Ещё один случай произошёл с другой женщиной — она получила минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника на дом в селе Лозовом Белгородского района, пострадавшая сама обратилась за помощью в больницу.
От предложенной госпитализации женщина отказалась, она продолжит своё лечение амбулаторно, написал Гладков.
Ранее глава Котовска (Тамбовская область) Сергей Плахотников сообщил, что более 100 квартир получили повреждения в результате атаки ВСУ на город.
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Ещё один случай произошёл с другой женщиной — она получила минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника на дом в селе Лозовом Белгородского района, пострадавшая сама обратилась за помощью в больницу.
От предложенной госпитализации женщина отказалась, она продолжит своё лечение амбулаторно, написал Гладков.
Ранее глава Котовска (Тамбовская область) Сергей Плахотников сообщил, что более 100 квартир получили повреждения в результате атаки ВСУ на город.
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Анастасия Ларина