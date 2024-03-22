ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки

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За последние 24 часа украинские военные выпустили более 60 боеприпасов по территории Белгородской области.
В результате пострадали пять человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его данным, семь населенных пунктов региона подверглись обстрелам, при этом не менее 64 снаряда было выпущено с украинской стороны. Также произошла воздушная атака в Белгороде, а в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы.
В течение суток на регион было совершено 25 атак с использованием беспилотников, в том числе сброс взрывных устройств с семи дронов. В результате инцидентов пострадали пять человек.
Кроме того, нанесен ущерб 34 многоквартирным домам, 95 частным домовладениям и 123 автомобилям. Губернатор также сообщил о различных видах атак, включая артиллерийские удары, использование дронов-камикадзе и атаки на инфраструктурные объекты.
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По его данным, семь населенных пунктов региона подверглись обстрелам, при этом не менее 64 снаряда было выпущено с украинской стороны. Также произошла воздушная атака в Белгороде, а в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы.
Кроме того, нанесен ущерб 34 многоквартирным домам, 95 частным домовладениям и 123 автомобилям. Губернатор также сообщил о различных видах атак, включая артиллерийские удары, использование дронов-камикадзе и атаки на инфраструктурные объекты.
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Артем Кузьмин