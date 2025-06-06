В Самаре введены ограничения на работу аэропорта для обеспечения безопасности
В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Самара» — пишет представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ранее ограничения вводились в аэропорту Саратова. На этом фоне в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. К тому же ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги.