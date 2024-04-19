В Белгородской области уничтожили 25 воздушных целей

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Система противовоздушной обороны сбила 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, в результате атаки Вооруженных сил Украины никто не пострадал. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 25 воздушных целей на подлете к городу. По предварительный информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.До этого сообщалось, что ВСУ открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области. Для обстрела города украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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