В Белгородской области уничтожили 25 воздушных целей

Система противовоздушной обороны сбила 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, в результате атаки Вооруженных сил Украины никто не пострадал. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.