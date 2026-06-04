В БФУ напечатали искусственное мясо из чернил на основе кожи судака и медузы

04 июня 2026, 09:05

Фото: iStock/bhofack2

Старший научный сотрудник НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ имени И. Канта Юлия Куликова сообщила, что ученые БФУ вместе с исследователями Пермского политехнического университета напечатали на 3D-принтере искусственное мясо из «чернил» на основе кожи судака обыкновенного и медузы Aurelia aurita. Об этом пишет РИА Новости.





В БФУ пояснили, что с ростом численности населения такие технологии могут помочь восполнить нехватку белковой пищи. По оценке ученых, в будущем люди могут перейти на «напечатанные бифштексы».



Основой чернил для печати стал коллаген. Его получают из разных животных источников, но часть из них несет риск для человека. Ученые отмечают, что белковые фрагменты туш сельскохозяйственных животных могут быть связаны с передачей ящура или сибирской язвы. Еще одна проблема связана с пищевыми запретами у представителей некоторых религий.



Поэтому исследователи предложили рецептуру на основе морского коллагена. По словам Юлии Куликовой, морской коллаген, несмотря на сильные отличия медуз и рыб от млекопитающих, безопасен для человеческих клеток и не дает токсического эффекта. В вузе добавили, что технология уже готова к промышленным испытаниям.