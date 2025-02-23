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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявит 24 февраля крупнейший с начала конфликта на Украине пакет санкций против России. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление главы МИД.
«Завтра я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта», — приводятся в сообщении слова Лэмми.Ожидается, что пакет санкций станет самым масштабным с 2022 года и затронет ключевые секторы экономики РФ.
Ранее издание The Daily Telegraph писало, что Лондон 24 февраля также анонсирует очередную военную помощь Киеву.
Ранее «Радио 1» передавало, что 28-летний бармен и отец-одиночка из Новосибирска Данила Ланской, добровольно отправившийся в зону специальной военной операции (СВО), получил тяжёлое ранение во время боевого задания под Артёмовском. Боец полз по полю 10 часов под обстрелом ВСУ, стараясь выжить изо всех сил ради дочки.
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