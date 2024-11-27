В Британии подсчитали потери ВСУ с начала проведения спецоперации

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При этом, отмечается в статье, около 400 тысяч украинских солдат получили серьезные ранения, делающие невозможным их дальнейшее участие в боевых действиях.
«На данный момент погибло не менее 60 000–100 000 украинских солдат. Возможно, еще 400 000 слишком ранены, чтобы продолжать сражаться», – говорится в статье.
Для подсчета потерь украинской армии аналитики издания изучили официальные отчеты разведывательных служб, сведения от представителей Минобороны и из открытых источников.
19 ноября ТАСС опубликовал свои подсчеты потерь ВСУ с начала проведения Россией спецоперации - 906,5 тыс. военных убитыми и ранеными. Издание напомнило, что 27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, который на тот момент занимал должность министра обороны РФ, озвучил, что суммарные потери армии Украины с начала СВО превысили 444 тыс. человек.
При этом из последних сводок Минобороны РФ, после этого ВСУ потеряли порядка 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными на всех направлениях. Таким образом, число потерь противника в текущем году уже превысило общие потери Киева за два первых года СВО.
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Элина Позднякова