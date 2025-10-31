В Бурятии гендиректора фирмы заподозрили в хищениях на БПЛА для СВО
Гендиректора ООО «Аэроком» задержали в Бурятии по подозрению в хищении средств бюджета, выделенных республикой на поставку комплексов БПЛА в зону проведения СВО.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу Советского районного суда Улан‑Удэ. Фигурант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и содержится под стражей до 12 декабря. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
ООО «Аэроком» значится в сводном реестре предприятий ОПК. Компания сообщает о ряде инвестиционных проектов: изготовлении оболочек фюзеляжа и несущих систем для БПЛА, создании и серийном производстве вертолётных дронов с соосной несущей системой, а также выпуске гибридных типов беспилотников.
Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбила 130 украинских беспилотников над 14 российскими регионами.
Читайте также: