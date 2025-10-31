В Бурятии гендиректора фирмы заподозрили в хищениях на БПЛА для СВО

31 октября 2025, 11:54

Гендиректора Янькова заподозрили в Бурятии в хищениях на БПЛА для СВО

Фото: istockphoto/rancho_runner

Гендиректора ООО «Аэроком» задержали в Бурятии по подозрению в хищении средств бюджета, выделенных республикой на поставку комплексов БПЛА в зону проведения СВО.