ВС РФ устранили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон-бомбардировщик ВСУ
Российские военнослужащие сбили тяжелый ударный беспилотник-бомбардировщик ВСУ в небе над Авдеевкой. Об этом сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным «Икс».
Уточняется, что бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действующей в составе группировки войск «Центр», уничтожили вражеский дрон во время ночного боя.
Военные РФ применяли стрелковое оружие с ночными прицелами и трассирующими пулями. После точного попадания в воздушную цель на беспилотнике ВСУ произошла детонация боекомплекта.
Вечером 2 ноября «Радио 1» передавало, что российские системы противовоздушной обороны за три часа устранили восемь украинских БПЛА над несколькими регионами страны.
Читайте также: