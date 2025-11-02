Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили восемь беспилотников ВСУ над регионами РФ
Российские системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили восемь украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Перехват воздушных целей осуществлялся в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Над Курской областью сбили три вражеских дрона, над Белгородской и Ростовской областями уничтожили по два БПЛА ВСУ, при этом над территорией Республики Крым ликвидировали один беспилотник.
Ранее «Радио 1» передавало, что в результате взрыва дрона в хуторе Кургашки Валуйского округа Белгородской области один человек погиб, трое получили ранения.
Напомним, что недавно российские военнослужащие предотвратили попытку высадки группы десанта Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).
