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В Чечне палестинцев привлекут к сборке машин для оправки на СВО

18 апреля 2024, 12:37
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

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В Чечне палестинцев привлекут к сборке «джихад-машин» — автомобилей, которые предназначены для отправки в зону СВО. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.
Сборку планируют проводить на заводе «Чеченавто». Палестинцы будут проходить обучение в инженерных школах ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.

«Мы обязательно трудоустроим переселенцев. В итоге они станут полноценными гражданами республики, будут наряду с остальными получать заработную плату и делать пенсионные отчисления», — отметил министр.



Ранее Кадыров заявил, что командира «Ахмата» Алаудинова назначили на новую должность. Он отметил, что Алаудинов продолжит деятельность в должности командира спецназа. Глава Чечни выразил уверенность в том, что в новой должности Алаудинов покажет свои лучшие качества и оправдает доверие российского лидера Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обучение
#министр
#рф
#сво
Захарова: Париж должен перестать помогать ВСУ в контексте перемирия на Олимпиаду
18 апреля 2024, 13:46

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Инициатива о перемирии во время Олимпиады должна пройти проверку на искренность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Она отметила, что для этого Франция должна прекратить поставлять вооружения Украине.

Прежде идею Макрона прокомментировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его мнению, предложение, озвученное Францией, является лицемерным.

Ранее Песков пояснил, что официальных шагов со стороны Франции с предложением о перемириях в конфликтах на время Олимпиады озвучено не было. Перемирие во время олимпиады позволит властям Украины перегруппировать свои войска в зоне СВО и произвести перевооружение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#сво
#макрон
#вооружения
#песков
#рф
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ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
18 апреля 2024, 13:09

Фото: istock/Wlad74

ВСУ ударили по тренажёрному центру Запорожской АЭС, пишет ТАСС.
По данным агентства, Вооруженные силы Украины атаковали единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала Запорожской АЭС. Это уже не первый удар по этой локации.

Беспилотник был нейтрализован над его крышей. Пострадавших и разрушений нет, добавляет ТАСС.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ утратили часть занятых при летнем контрнаступлении под селом Урожайное. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#запорожская аэс
#спецоперация
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Генерал ВСУ Кривонос высказался о судьбе Часов Яра
Генерал ВСУ Кривонос: У ВСУ нет ни людей, ни техники для обороны Часов Яра
18 апреля 2024, 13:05

Фото: istockphoto/zabelin

У Вооружённых сил Украины ощущается явный недостаток живой силы, вооружений и техники. Поэтому задача отражения атак российской армии в районе Часов Яра для них становится непосильной.
Такое мнение высказал отставной украинский генерал Сергей Кривонос. В эфире YouTube-канала «Прямой» он также отметил, что, кроме того, что у командиров бригад не хватает ни людей, ни техники, время также играет не на руку ВСУ. Кривонос назвал Часов Яр господствующей высотой, которую украинцам скорее всего не удастся удержать.

По мнению отставного военного, в случае занятия российскими войсками Часов Яра перед ними откроется путь к наиболее крупной агломерации в ДНР — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

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#всу
#часов яр
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СБУ пытается вербовать чиновников подконтрольной РФ Купянской ВГА
РИА Новости: СБУ пыталась вербовать чиновников подконтрольной России Купянской ВГА
18 апреля 2024, 12:53

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

СБУ пытается вербовать сотрудников подконтрольной РФ купянской военно-гражданской администрации (ВГА), пишет РИА Новости.
Как рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сотрудники двуречанского управления ВГА Купянского района ежедневно рискуют жизнями и здоровьем, исполняя свои обязанности.

По его словам, они получают постоянные угрозы. Давление осуществляется в том числе через родственников. Их призывают вернуться в Харьков.

Он отметил, что люди подвергаются не только опасности попасть под удары ВСУ. Их пытаются запугать спецслужбы Украины. При этом, по его мнению, в команде достаточно стойкие граждане, которые «будут делать свое дело, несмотря ни на что».

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#россия
#спецоперация
#всу
#сбу
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«Вырвать с корнями»: Полковник Баранец назвал срок освобождения Часова Яра
Военэксперт Баранцев не исключил, что ВС РФ возьмут Часов Яр до 1 мая
18 апреля 2024, 12:24

Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, но этот момент приближается.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, какая сейчас ситуация в городе Часов Яр.

«Там идут очень активные бои, мы уже серьезно зацепились за этот населенный пункт, за эту опорную базу ВСУ. Да, в наших тактических планах Часов Яр имеет большое значение, потому что он открывает дорогу нам дальше — в глубину оборонительных позиций Украины. Это позволит нам продвигаться в направлении Славянска и Краматорска. Это, пожалуй, наша задача номер один в этом году — выйти на административные границы Донецка и Луганска. Главком ВСУ Сырский недавно открыто признал, что ситуация в городе Часовом Яре тяжелая, там есть подразделение десантников, которое, например, отказалось усиливать оборонительные позиции и выходить на передовую. Этим занимается и генпрокуратура, и прокуратура, и командование, и так далее», — сообщил полковник.

Также Виктор Баранец рассказал, что вокруг боёв в городе Часов Яр разыгрываются спекуляции по поводу сроков освобождения.
«Вокруг боев в Часовом Яре разыгрываются спекуляции, например, одна из них связана с высказыванием Сырского, что он якобы знает, что нашей армии постановлена задача взять Часов Яр к 9 мая, к Дню победы. Это спекуляция, потому что если это не случится к 9 мая, то у Киева, украинских военных и политиков будет повод говорить, что нам поставили задачу, а мы ее не выполнили», — сказал собеседник.

Эксперт добавил, что у российской армии нет графиков, к какой дате брать города и опорные пункты, однако личный прогноз по поводу Часова Яра установить можно.

«У нас есть одна только одна задача — уничтожать противника с наименьшими людскими потерями. Это главная задача, это в голове каждого командира на первом месте. Да, я не знаю, когда точно будет взят Часов Яр, это зависит от многих факторов. Но мы знаем, что этот пенёк на пути нашей армии должен быть вырван с корнями! У нас появились новые методы ведения боевых действий, у нас активно используются фабы, которые разносят до поднебесья своими ударами по украинской армии. Если вы хотите мои прогнозы, то я не исключаю, что до 1 мая мы сумеем взять Часов Яр», — заявил военный обозреватель.

Эксперт рекомендовал не ставить в зависимость взятие Часова Яра и завершение всей СВО, потому что это всего лишь один из опорных пунктов, с которым наша армия активно работает, заключил полковник Виктор Баранец.

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#генпрокуратура
#сво
#всу
#зеленский
#виктор баранец
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Ганчев: ВСУ умышленно уничтожают инфраструктуру на оставленных территориях
18 апреля 2024, 12:08

Фото: istockphoto/Zeferli

Вооружённые силы Украины умышленно и целенаправленно уничтожают инфраструктуру на оставляемых ими территориях Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что такие действия предпринимаются украинцами преднамеренно, чтобы помешать оказывать помощь людям и дезорганизовать работу властей. Он также рассказал об обстрелах противником села Лиман Второй в Харьковской области, в результате которых повреждения получили жилые дома.

Применяя тактику «выжженной земли», ВСУ показывают, что им нет никакого дела до простых людей. Они разрушают гражданскую инфраструктуру, затрудняя помощь администрации мирным людям, продолжил Ганчев. Украинские артиллеристы обстреливают посёлки, где нет военных объектов, лишь для того, чтобы помешать деятельности российских властей, заключил глава ВГА Харьковской области.

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В Днепропетровске прогремела серия взрывов
Три взрыва прогремели в Днепропетровске на Украине
18 апреля 2024, 12:08

Фото: istock / dzika_mrowka

В украинском Днепропетровске прогремела серия взрывов, сообщает издание «РБК-Украина» в своем телеграм-канале.
О первом взрыве стало известно в 10:22 по мск, третий взрыв очевидцы услышали около 11 часов утра.

В настоящее время информации о последствиях атак нет. Минобороны РФ также не комментировало события.

Прежде сообщалось о нанесении массированного удара российской армией по расположению солдат ВСУ в Иваново-Франковске. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, было три прилета снарядов.

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#украина
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Нидерланды допустили закупку Patriot для Украины
Премьер Нидерландов Рютте допустил закупку систем ПВО Patriot для Украины
18 апреля 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, выразил готовность купить системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины, пишет 18 апреля издание Financial Times.
«Мы знаем, что многие страны располагают системами Patriot, но, возможно, они не готовы поставлять их непосредственно. Мы можем провести покупку через них и доставить на Украину. У нас есть финансирование для этого. Это имеет важное значение», — отметил он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Норвегии Бартом Эде вопрос поставок систем ПВО Patriot для Украины. По словам Кулебы, правительство Норвегии оказывает содействие, чтобы Украина могла приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot из других стран.

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#пво
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Военный дошел до больницы с пробитой после удара HIMARS головой
Mash: в ДНР военный дошел до больницы с пробитой после удара HIMARS головой
18 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В ДНР военный дошел до больницы с пробитой головой спустя два часа после удара HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
«Взрывной волной бойца откинуло — он упал и сильно ударился о бетонную плиту. Как только пришел в себя, поехал в больницу», — говорится в публикации.

Медики осмотрели мужчину и поставили ему диагноз — открытая черепно-мозговая травма на затылке с переломом. Врачи промыли рану от песка, но накладывать на нее швы не стали.

Ранее ВС РФ ударили по артиллерии ВСУ на окраине Берислава. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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