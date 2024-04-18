В Чечне палестинцев привлекут к сборке машин для оправки на СВО

Фото: iStock/Lazy_Bear
В Чечне палестинцев привлекут к сборке «джихад-машин» — автомобилей, которые предназначены для отправки в зону СВО. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.
Сборку планируют проводить на заводе «Чеченавто». Палестинцы будут проходить обучение в инженерных школах ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.
Ранее Кадыров заявил, что командира «Ахмата» Алаудинова назначили на новую должность. Он отметил, что Алаудинов продолжит деятельность в должности командира спецназа. Глава Чечни выразил уверенность в том, что в новой должности Алаудинов покажет свои лучшие качества и оправдает доверие российского лидера Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Танк Т-14 «Армата» планируют принять на вооружение до конца года
«Вырвать с корнями»: Полковник Баранец назвал срок освобождения Часова Яра
ВС РФ ударили по артиллерии ВСУ на окраине Берислава
«Мы обязательно трудоустроим переселенцев. В итоге они станут полноценными гражданами республики, будут наряду с остальными получать заработную плату и делать пенсионные отчисления», — отметил министр.
Ранее Кадыров заявил, что командира «Ахмата» Алаудинова назначили на новую должность. Он отметил, что Алаудинов продолжит деятельность в должности командира спецназа. Глава Чечни выразил уверенность в том, что в новой должности Алаудинов покажет свои лучшие качества и оправдает доверие российского лидера Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Танк Т-14 «Армата» планируют принять на вооружение до конца года
«Вырвать с корнями»: Полковник Баранец назвал срок освобождения Часова Яра
ВС РФ ударили по артиллерии ВСУ на окраине Берислава
Дарья Осипова