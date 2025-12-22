В Челябинской области группировка ограбила бойца СВО на 2,5 млн рублей
В Челябинской области полиция задержала преступную группу, которая несколько месяцев терроризировала участника специальной военной операции. По информации ГУ МВД региона, задержаны пятеро ранее судимых жителей Златоуста.
Как сообщает «Лента.ру», их подозревают в вымогательстве, разбое, грабеже и краже. В ходе обысков изъяли имущество, купленное на похищенные деньги, автомобиль Kia, две тысячи долларов и газовый пистолет. Всех подозреваемых арестовали.
По версии следствия, с мая по ноябрь 2024 года злоумышленники требовали у бойца деньги за полученную выплату за ранение. Кроме того, они совершали разбойное нападение, кражу и угон Toyota Camry с угрозой насилия. Общий ущерб оценивается более чем в 2,5 миллиона рублей.
