В Челябинской области группировка ограбила бойца СВО на 2,5 млн рублей

22 декабря 2025, 12:58

Фото: iStock/blinow61

В Челябинской области полиция задержала преступную группу, которая несколько месяцев терроризировала участника специальной военной операции. По информации ГУ МВД региона, задержаны пятеро ранее судимых жителей Златоуста.