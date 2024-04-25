Французы, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, часто являются известными нацистами, при этом местная пресса пытается представить их в качестве героев. Об этом рассказал бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о наёмниках, отправившихся на Украину. Его слова передаёт РИА Новости.