В Черкасской области Украины повреждён объект инфраструктуры

Фото: iStock/Zeferli
В Черкасской области Украины повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец.
«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — написал Табурец в своем Telegram-канале.
Кроме того, разрушения инфраструктуры зафиксированы на территории Херсонской области, которая находится под контролем Украины.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области и в центральной части Украины прогремела серия мощных взрывов. По данным издания «Страна», Воздушные силы Украины сообщили, что минувшей ночью ракеты летели на Миргород и Черкассы.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Читайте также:
В сети появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
В Харькове прогремел взрыв, сообщает «Зеркало недели»
В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Элина Позднякова