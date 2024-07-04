На Украине раскрыли схему выезда родных чиновников за рубеж с сиротами

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На Украине госслужащие использовали сирот, чтобы вывезти собственных родственников за границу. Об этом в своем Telegram-канал написал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева были эвакуированы в Германию. Их сопровождали 20 человек. Он отметил, что воспитанниками являются дети-сироты. Госслужащие воспользовались ситуацией и назначили собственных родственников их сопровождающими.
Он рассказал, что все сопровождающие мужчины были трудоустроены за день до поездки и уволились после того, как оказались за пределами страны. Уполномоченный по правам человека добавил, что после такого случая документы будут проверять лучше.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая.
Украинские и зарубежные гуманитарные организации, которые действуют на территории Украины, предоставляют военкомам и ТЦК личные данные получающих гумпомощь жителей для выявления подлежащих мобилизации украинцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«После этого подставные сопровождающие в Украину не вернулись», – пояснил Лубинец.
Он рассказал, что все сопровождающие мужчины были трудоустроены за день до поездки и уволились после того, как оказались за пределами страны. Уполномоченный по правам человека добавил, что после такого случая документы будут проверять лучше.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая.
Украинские и зарубежные гуманитарные организации, которые действуют на территории Украины, предоставляют военкомам и ТЦК личные данные получающих гумпомощь жителей для выявления подлежащих мобилизации украинцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова