В четырех областях восточной Украины объявили воздушную тревогу

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В ночь с 31 марта на 1 апреля в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
По данным ведомства, тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Помимо этого, сирены звучат в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области России.
В Харьковской области воздушная тревога прозвучала в 00:31, в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской – в 01:01.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее на Украине сочли проблемой строительство железной дороги в новые регионы России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В Харьковской области воздушная тревога прозвучала в 00:31, в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской – в 01:01.
Ранее на Украине сочли проблемой строительство железной дороги в новые регионы России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак