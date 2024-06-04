В Луганске прогремело несколько взрывов

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Серия взрывов произошла в городе Луганске. Об этом информирует ТАСС.
Взрывы прогремели примерно в 23:21 мск, уточняет издания. Другие детали не сообщаются.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак