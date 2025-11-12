Собянин: ПВО сбила летевший в сторону Москвы беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Публикация появилась в 02:32 (мск). Собянин уточнил, что в настоящий момент на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.
Вечером 11 ноября «Радио 1» передавало, что российские силы ПВО за два часа уничтожили девять украинских беспилотников в небе над четырьмя регионами страны.
