Никиту Джигурду признали угрозой нацбезопасности на Украине

Никита Джигурда (Фото: соцсети)
Украинский минкульт признал российского артиста Никиту Джигурду угрозой нацбезопасности.
«…Деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказано на сайте ведомства.Украинские власти мотивировали свое решение тем, что актер в 2023-м и 2024-м годах передавал гуманитарку бойцам ВС РФ, находящимся в новых российских регионах, а также проводил выступления.
Перед этим номинированный на «Оскар» актер Юрий Борисов рассказал журналистам, кем считает американскую актрису Анджелину Джоли. Звезды виделись на ковровой дорожке «Золотого глобуса» и общались.
Также шоумен Азамат Мусагалиев рассказал о своем серьезном заболевании.
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Никита Кротов