В Днепропетровской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения

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Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул заявил, что в Никопольском районе Днепропетровской области поражена инфраструктура. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
О каких именно объектах идет речь не уточняется.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале СВО на территории Украины. Военные ВС РФ постоянно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Российский лидер заявлял, что это ответ на теракт на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над двумя российскими регионами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале СВО на территории Украины. Военные ВС РФ постоянно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Российский лидер заявлял, что это ответ на теракт на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над двумя российскими регионами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова