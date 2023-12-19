Последние новости СВО: где закрепились ВС РФ, на каком участке атакуют ВСУ

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Украинские боевики пытаются перейти в атаку на нескольких участках фронта, но встречают огонь российской артиллерии. ВС РФ применяют для нанесения ударов по ВСУ расчеты БПЛА и реактивные системы залпового огня. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВС РФ удалось сорвать ротацию врага, какие позиции заняли бойцы и где закрепились.
Расчёт БПЛА уничтожил около 140 военных ВСУ
Расчет ударных дронов ставропольских десантников уничтожил около 140 бойцов ВСУ за два месяца. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Оператор расчета БПЛА рассказал, что по цели выпускается сразу два дрона: один направлен для уничтожения блиндажа противника, а второй – чтобы ликвидировать пехоту врага, которая будет покидать укрытие.
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Бойцы «Запада» отразили 10 контратак ВСУ на Купянском направлении
Подразделения ВС РФ «Запад» отразили десять контратак ВСУ в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки, сообщил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, пишет ТАСС. По его словам, противник потерял в ходе нескольких штурмов более 60 бойцов. Кроме того, ВС РФ уничтожили танк Leopard 2, два миномета и три боевые машины врага.
Расчёты РЗСО «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска
Ротация противника сорвана российскими бойцами к северу от Артёмовска, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Минобороны РФ. ВС РФ применили для атаки расчеты РСЗО БМ-21 «Град». В результате обстрела, ВСУ прекратили ротацию и убыли в безопасный район.
ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт Нацгвардии Украины
Комбинированный удар российские бойцы нанесли по позициям противника в районе Серебрянки в ДНР. В результате атаки, повреждения получил командно-наблюдательный пункт Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Информации о ликвидации украинских боевиков в настоящее время нет.
Последние новости СВО
По аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области нанесен удар беспилотниками «Герань», сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Кроме того, взрывы прозвучали в подконтрольных Киеву областях. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
Противник попытался атаковать на Запорожском фронте западнее Работино, однако ВС РФ встретили врага артиллерийском огнем. ВСУ продолжают применять для обстрелов кассетные боеприпасы.
Российский спецназ уничтожил бойцов ВСУ с помощью мобильного гранатомёта «Пламя»
На Авдеевском направлении российским войскам удалось закрепиться на южных окраинах города.
ВСУ стремятся ввести в бой резервы, чтобы отбить атаку ВС РФ в районе Ивановского. Противостояние в районе Клещеевки привело к полуохвату села с севера российскими военными.
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Анастасия Крестьянова