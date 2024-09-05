В ДНР задержали женщину по подозрению в госизмене

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Специальные службы ДНР задержали жительницу Мариуполя по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, информирует ТАСС.
Задержанная жительница Мариуполя подозревается в том, что по поручению украинских спецслужб собирала и передавала сведения о расположении подразделений Минобороны России. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР было возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что наказание в виде 15 лет колонии строгого режима по статье о госизмене получил директор Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк.
До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, который по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о расположении российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Республике Крым.
Московский городской суд приговорил 37-летнего слабослышащего жителя Подольска к тюремному заключению по делу о государственной измене. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что наказание в виде 15 лет колонии строгого режима по статье о госизмене получил директор Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк.
До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, который по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о расположении российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Республике Крым.
Московский городской суд приговорил 37-летнего слабослышащего жителя Подольска к тюремному заключению по делу о государственной измене. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова