​В двух районах Краснодарского края упали обломки БПЛА ВСУ

03 сентября 2025, 03:40

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В результате падения обломков БПЛА ВСУ в двух районах Краснодарского края повреждены несколько жилых домов. Пострадавших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».