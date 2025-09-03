В двух районах Краснодарского края упали обломки БПЛА ВСУ
В результате падения обломков БПЛА ВСУ в двух районах Краснодарского края повреждены несколько жилых домов. Пострадавших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
По данным оперативного штаба региона, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района были зафиксированы повреждения окон и стен по трем адресам. В то же время на окраине в хуторе Могукоровском Крымского района взрывной волной выбило окна в одном из домов.
На местах работают экстренные и специальные службы для оценки масштабов повреждений и ликвидации последствий происшествия.
Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 сентября ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками Краснодарский край. Взрывы и сирены тревоги прозвучали в Анапе, также мощные хлопки были слышны в Новороссийске и селе Криница. В сети появился короткий клип, на котором виден момент уничтожения украинского дрона.
