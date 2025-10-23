В ЕС обсуждают одну тему, заявил Орбан

23 октября 2025, 21:18

Премьер Орбан: в ЕС говорят о разделе Украины

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

23 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге у здания парламента в Будапеште, который прошёл после антивоенного «Марша мира», заявил, что Украина утратила суверенитет, и что в ЕС обсуждается её раздел по «старой колониальной логике». Об этом пишет ТАСС.