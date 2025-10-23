В ЕС обсуждают одну тему, заявил Орбан
23 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге у здания парламента в Будапеште, который прошёл после антивоенного «Марша мира», заявил, что Украина утратила суверенитет, и что в ЕС обсуждается её раздел по «старой колониальной логике». Об этом пишет ТАСС.
По словам Орбана, судьба республики «находится в чужих руках».
Он отметил, что европейские лидеры говорят о поддержке и попытках «втиснуть» Украину в ЕС, но одновременно на повестке стоит вопрос о её разделе — подход, который он охарактеризовал как стремление «разваливать» ослабленные страны и делить их.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские элиты избегают любых инициатив, которые могли бы привести к миру на Украине. Он подчеркнул, что Будапешт готов выступить посредником в переговорах и поддерживает открытые каналы связи с Москвой.
Ранее политолог объяснил, почему президент США Дональд Трамп отказался от встречи в Будапеште.
