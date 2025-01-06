В Эстонии неожиданно высказались о конфликте России и Украины

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Ни Россия, ни Украина не имеют превосходства в Черном море, заявил ERR глава ВМС Эстонии Иво Вярка, говоря о конфликте между государствами. По словам военного, сегодня Черноморье — «спорная морская акватория», где стороны конфликта имеют «определенную степень свободы действий».
«И эта свобода действий, очевидно, больше у побережья. Где обе стороны имеют собственные средства противовоздушной обороны, морские мины, поддержку со стороны разных систем вооружения с берега», — добавил командующий эстонских ВМС.Перед этим стало известно, что российская армия освободила от боевиков ВСУ Курахово в Донецкой народной республике. Как отметили в Минобороны РФ, противник потерял 80% живой силы.
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Никита Кротов