В Кремле высказались о подготовке Европы к войне с Россией

12 ноября 2025, 16:34

Представитель Песков: Москва приняла меры из-за подготовки Европы к войне с РФ

Фото: istockphoto/yulenochekk

Москва всегда учитывала возможность того, что европейские страны могут готовиться к войне, и поэтому заблаговременно приняла все необходимые меры для защиты своих интересов и обеспечения безопасности.