В Кремле высказались о подготовке Европы к войне с Россией
Москва всегда учитывала возможность того, что европейские страны могут готовиться к войне, и поэтому заблаговременно приняла все необходимые меры для защиты своих интересов и обеспечения безопасности.
Об этом заявил пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Life Александром Юнашевым. Фрагмент беседы опубликовали в телеграм-канале корреспондента.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о подготовке европейских стран к конфликту с Россией и подчеркнул необходимость усиления сербской армии, в первую очередь Военно‑воздушных сил. Эти высказывания прозвучали на фоне роста напряжённости в отношениях между Западом и Россией.
Перед этим в Кремле подтвердили попытку британского чиновника установить контакт с РФ.
Читайте также: