В Европе выступили с одним предложением по Украине
Итальянские власти предложили направить на Украину сапёров, сообщает газета Corriere della Sera.
Инициативу поддерживают премьер-министр Джорджа Мелони и вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини — вопрос собираются обсудить на заседании совета министров. По информации издания, Мелони и Сальвини категорически против отправки итальянских военных и хотят дистанцироваться от «коалиции желающих», поэтому отправка сапёров рассматривается как компромисс.
Ранее министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что Оттава готова направить войска на Украину лишь после окончания конфликта.
Перед этим сообщалось, что российского посла вызовут в британский МИД после атаки на Украину.
