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Военный блогер выложил кадры «паровозика» из авиабомб

Военный блогер Кирилл Федоров выложил кадры «паровозика» из восьми авиабомб
Фото: кадр видео Telegram @warhistoryalconafter

Фото: кадр видео Telegram @warhistoryalconafter

Военный блогер Кирилл Федоров опубликовал в своем Telegram-канале кадры сцепки из восьми авиабомб крупного калибра, предположительно оснащенных модулями планирования и коррекции (УМПК). На видео запечатлен тягач, транспортирующий снаряды по территории аэродрома.
Такие «паровозики» из авиабомб он выложил на своем канале днем 30 марта.



Точное место съемки не раскрывалось, однако Федоров намекнул, что бомбы готовятся к применению против позиций Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли похороны военкора Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей на границе с Украиной. Церемония 30 марта на Троекуровском кладбище собрала близких, коллег и военных журналистки. Уважение к ней и сочувствие по утрате выразил и российский лидер Владимир Путин.

Подробнее о траурном дне читайте в материале «Радио 1».

Также известно, что поздно вечером 30 марта в Мурманске раздалась стрельба. Местный житель забрался на крышу многоэтажки, заблокировал к себе проход и начал палить из двух огнестрельных орудий. К счастью, стрелка уже задержали.

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Силы ВСУ атаковали Калужскую область
SHOT: БПЛА ВСУ атаковали Калужскую область, дроны сбили у военного аэродрома
31 марта 2025, 02:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ВСУ атаковали Калужскую область беспилотниками. Системы ПВО РФ сбили их в районе поселка Шайковка. Предположительно, атака БПЛА была нацелена на военный аэродром, передают Telegram-каналы SHOT и Mash.
Местные жители поселка Шайковка сообщили о громких взрывах в небе, предположительно связанных с перехватом дронов. Данные о пострадавших или разрушениях на данный момент отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли похороны военкора Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей на границе с Украиной. Церемония 30 марта на Троекуровском кладбище собрала близких, коллег и военных журналистки. Уважение к ней и сочувствие по утрате выразил и российский лидер Владимир Путин.

Подробнее о траурном дне читайте в материале «Радио 1».

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Белый гроб, воинские почести и венок от Путина: как прошли похороны военкора Анны Прокофьевой
На Троекуровском кладбище с воинскими почестями похоронили военкора Прокофьеву
31 марта 2025, 02:16

Церемония прощания с военкором Анной Прокофьевой (Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева)

В Москве прошли похороны военкора Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей на границе с Украиной. Церемония 30 марта на Троекуровском кладбище собрала близких журналистки, коллег и военных. Уважение к погибшей, а также сочувствие по утрате выразил и российский лидер Владимир Путин. Подробнее о траурном дне расскажет «Радио 1».

Как Анна Прокофьева ушла из жизни?

Анна погибла 26 марта в Белгородской области, выполняя свою работу. Ее съемочная группа подорвалась на украинской мине. Анне было 35 лет, и она знала, каково это — трудиться в горячих точках, какие риски это влечет. Однако это не останавливало ее от исполнения профессионального долга.

Анна Прокофьева (Фото: кадр видео Telegram @zhurnalistka_z)

После трагедии было возбуждено уголовное дело о теракте. Оператор Дмитрий Волков, коллега Анны, получивший ожоги и травмы в том же инциденте, борется за жизнь в больнице. Его спасают врачи НИИ имени Склифосовского.

Прощание с военкором

Траурное мероприятие началось в 13:30 по мск. На Троекуровском кладбище собрались родные, друзья, коллеги с канала «Россия 1» и других СМИ, а также бойцы 155-й бригады морской пехоты, называвшие Анну сестрёнкой. Многие из собравшихся плакали.

Президент РФ Владимир Путин прислал на прощание с военкором Прокофьевой венок.



Похороны прошли с воинскими почестями: белый закрытый гроб, гимн России и ружейный залп. У могилы раздалось три выстрела в воздух.

Константин Эрнст (Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева)

Гендиректор канала Константин Эрнст отметил, что Анна всегда стремилась защищать Родину. По его словам, девушка была готова на риски, чтобы вести репортаж с передовой — когда ее отправили работать в тыл, она заявила о планах уволиться.

«Я тогда увольняюсь и заключу контракт, сказала», — передает слова Эрнста о военкоре «АиФ».

Церемония прощания с военкором Анной Прокофьевой (Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева)

Память об Анне

Телеведущий Первого канала Руслан Осташко назвал победу в спецоперации единственным способом почтить труд коллеги, ведь она работала ради страны, а не карьеры.

Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
«Победа, победа, победа. (...) Она там была для того, чтобы мы победили», — сообщил он в интервью News.ru, говоря, что надо не «мстить», а стремиться к справедливости.
Сначала в гибель Прокофьевой ему не верилось. Молодая, талантливая, красивая девушка, у которой еще вся жизнь была впереди — вот как Осташко думал об Анне, поэтому новости о ее смерти стали большим шоком. В эфир, который у Руслана должен был начаться через 20 минут после новости о смерти Анны, выходить было тяжело.

Анна Прокофьева (Фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Волонтёр Александра Айдынбекова с позывным Яга предложила поставить памятник в честь журналистки, а первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов сообщил, что Анну решили посмертно наградить орденом Мужества.

Ее имя останется символом отваги и любви к своей стране.

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На Украине полицейские мобилизовали мужчину на глазах у его жены и пятилетнего сына
В Хмельницком полицейские мобилизовали украинца на глазах у семьи
30 марта 2025, 22:53

Фото: iStock/olegda88

Полицейские вместе с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) задержали на улице мужчину на глазах у его жены и ребёнка. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что это очередной случай «жёсткой мобилизации». Сотрудники полиции вместе с военкомами на улице в городе Хмельницкий остановили мужчину, который шёл с семьей. Ему сразу же заломили руки и повалили его на землю. При этом мужчина жаловался на боль в ранее сломанной руке, а также уточнял, что не находится в розыске.

Эту информацию подтвердила его супруга, которая пыталась отбить мужа, но ей не удалось этого сделать. Всё происходило на глазах у пятилетнего мальчика, который в слезах умолял маму спасти отца.

В итоге мужчину увезли в неизвестном направлении. Вероятнее всего, его сразу же отправят ​в зону боевых действий.

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Президент Финляндии предложил Трампу назначить дату прекращения огня на Украине
Стубб предложил Трампу назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля
30 марта 2025, 21:46

Фото: iStock/Ahmed Zaggoudi

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому коллеге Дональду Трампу назначить 20 апреля датой прекращения огня на Украине. Об этом финский политик сообщил в ходе пресс-конференции.
Глава государства подчеркнул, что позиция Финляндии заключается в том, что необходимо достичь прекращения огня на Украине, однако для этого нужна конкретная дата. Определение чёткой даты, по его мнению, станет важным шагом к реализации перемирия.

Стубб предложил 20 апреля, поскольку именно в этот день православные и католики отмечают Пасху в этом году, а также исполняется три месяца с момента вступления Трампа в должность президента США.

Также финский лидер подчеркнул, что терпение Трампа по отношению к России «иссякает», но у Штатов имеются «далеко идущие планы» на случай, если Москва «откажется от перемирия».

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В Курской области ликвидировали 25-летнего швейцарского наёмника с судимостью
30 марта 2025, 21:42

Фото: iStock/sezer ozger

В Курской области ликвидирован 25-летний гражданин Швейцарии, состоящий в Интернациональном легионе Украины. Об этом сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.
Отмечается, что военный латиноамериканского происхождения, но был усыновлён семьёй из Швейцарии. В подростковом возрасте он пережил смерть приёмной матери, что негативно сказалось на его психике. Несколько раз юноша лечился в психиатрической клинике.

Также в довольно раннем возрасте у него начались проблемы с законом, из-за чего он оказался в исправительном центре для несовершеннолетних.

Видимо, пережив всё это, молодой человек решил пойти дальше и отправился на Украину. Хотя формально люди с судимостью не могут заключать контракт с ВСУ в Швейцарии, но ему как-то удалось обойти эти ограничения.

В своих соцсетях он рассказывал о жизни на фронте и боялся, что больше никогда не вернётся на родину после переброски в Курскую область.

СМИ не раскрывают личность наёмника, однако ресурс TrackANaziMerc выяснил, что речь идёт о Хьюго Эдин Джоне Дизеренсе с позывным «Силвер». Его бросили товарищи в Викторовке. Он стал первым ликвидированным в Курской области швейцарским наёмником.

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