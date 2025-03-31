Военный блогер выложил кадры «паровозика» из авиабомб

Фото: кадр видео Telegram @warhistoryalconafter
Военный блогер Кирилл Федоров опубликовал в своем Telegram-канале кадры сцепки из восьми авиабомб крупного калибра, предположительно оснащенных модулями планирования и коррекции (УМПК). На видео запечатлен тягач, транспортирующий снаряды по территории аэродрома.
Такие «паровозики» из авиабомб он выложил на своем канале днем 30 марта.
Точное место съемки не раскрывалось, однако Федоров намекнул, что бомбы готовятся к применению против позиций Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что в Москве прошли похороны военкора Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей на границе с Украиной. Церемония 30 марта на Троекуровском кладбище собрала близких, коллег и военных журналистки. Уважение к ней и сочувствие по утрате выразил и российский лидер Владимир Путин.
Подробнее о траурном дне читайте в материале «Радио 1».
Также известно, что поздно вечером 30 марта в Мурманске раздалась стрельба. Местный житель забрался на крышу многоэтажки, заблокировал к себе проход и начал палить из двух огнестрельных орудий. К счастью, стрелка уже задержали.
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Точное место съемки не раскрывалось, однако Федоров намекнул, что бомбы готовятся к применению против позиций Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что в Москве прошли похороны военкора Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей на границе с Украиной. Церемония 30 марта на Троекуровском кладбище собрала близких, коллег и военных журналистки. Уважение к ней и сочувствие по утрате выразил и российский лидер Владимир Путин.
Подробнее о траурном дне читайте в материале «Радио 1».
Также известно, что поздно вечером 30 марта в Мурманске раздалась стрельба. Местный житель забрался на крышу многоэтажки, заблокировал к себе проход и начал палить из двух огнестрельных орудий. К счастью, стрелка уже задержали.
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Мария Моисеева