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Финской стороне надо открыть границу с Российской Федерацией и восстановить отношения, заявил в соцсетях профессор университета Хельсинки Туомас Малинен.
«Нельзя терять ни минуты. Нам нужно вновь открыть нашу восточную границу и начать восстанавливать отношения с Россией», — сказано в публикации.
Малинен подчеркнул, что соглашение с Киевом по безопасности должно быть расторгнуто, а нынешняя финская политическая верхушка — отправлена в отставку.
«Наши экономика и общество в этом нуждаются», — заключил профессор.Отношения РФ и Финляндской республики ухудшились в особенности после вступления последней в Североатлантический альянс.
Ранее сообщалось, когда Вашингтон может смягчить антироссийские санкции.
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