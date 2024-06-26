В Финляндии рассказали о подготовке военных ВСУ

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Министр обороны Финляндии Аннти Хяккянен заявил, что страна ведет подготовку солдат Вооруженных сил Украины, в том числе на своей территории. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием», — отметил Хяккянен.
Он рассказал, что 20 финских инструкторов участвовали в обучении военных Вооруженных сил Украины в Великобритании, а в миссии ЕС по подготовке украинских военных были привлечены 50 инструкторов.
В двух операциях большая часть инструкторов были кадровыми военнослужащими Сил обороны Финляндии, однако были и резервисты, добавил министр.
Ранее подполковник ВС США в отставке Дэвид Гроссман заявил, что американские инструкторы учат военных украинской армии получать удовольствие от убийства противника. Он отметил, что на получение удовольствия от убийства врага нацелены все западные техники подготовки солдат.
В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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