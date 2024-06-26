ВС России уничтожили три установки HIMARS и транспортно-заряжающую машину

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Российские военные за минувшие сутки уничтожили 3 установки HIMARS, а также иностранных специалистов. Об этом пишет в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
«Уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение», — отмечается в сводке.
Помимо этого, поражен цех сборки и места подготовки к запуску БПЛА. Уничтожены скопления живой силы, а также военной техники ВСУ в 109 районах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что на Украине заговорили о приближающейся катастрофе для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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