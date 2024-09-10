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Россия способна произвести весь арсенал вооружения Бундесвера (Вооружённых сил Германии) всего за шесть месяцев, в то время как наращивание мощностей оборонной промышленности Германии продвигается медленно, сообщает газета Die Welt со ссылкой на исследование Института мировой экономики (IfW).
По данным издания, за последние два года российская оборонная промышленность значительно увеличила свои производственные мощности, что значительно превосходит уровень материальных потерь России на Украине. В то же время, правительство Германии сталкивается с трудностями в замене оружия, которое отправляется на Украину из запасов Бундесвера.
Газета также отмечает, что Германия планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T.
Ранее итальянская газета La Reppublica сообщала, что массовое дезертирство солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) стало серьёзной проблемой для украинской армии. По данным издания, моральный дух украинских пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали настоящей головной болью для генерального штаба и правительства Украины.
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Газета также отмечает, что Германия планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T.
Ранее итальянская газета La Reppublica сообщала, что массовое дезертирство солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) стало серьёзной проблемой для украинской армии. По данным издания, моральный дух украинских пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали настоящей головной болью для генерального штаба и правительства Украины.
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Елена Перлова