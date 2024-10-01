В Генштабе России рассказали об участии срочников в СВО

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Срок службы по призыву в России останется неизменным, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.
В интервью военному изданию он подчеркнул, что изменения в сроке службы не планируются.
Бурдинский также отметил, что текущий и прошедший призывы не связаны с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Он заверил, что новобранцы, проходящие службу по призыву, не будут привлекаться к участию в СВО, подчеркнув, что этот вопрос по-прежнему вызывает беспокойство у призывников и их семей.
Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский также заявил, что призывники осеннего призыва не будут принимать участие в спецоперации.
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Бурдинский также отметил, что текущий и прошедший призывы не связаны с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Он заверил, что новобранцы, проходящие службу по призыву, не будут привлекаться к участию в СВО, подчеркнув, что этот вопрос по-прежнему вызывает беспокойство у призывников и их семей.
«Срок службы по призыву сохранится на прежнем уровне, и участие в специальной военной операции для этих военнослужащих исключено», — заверил Бурдинский.
Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский также заявил, что призывники осеннего призыва не будут принимать участие в спецоперации.
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Елена Перлова