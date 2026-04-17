В Горловке при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о двух пострадавших после удара украинских беспилотников.
В своем Telegram-канале он уточнил, что ранения получили мужчина и девочка 2015 года рождения. Под удар попал Калининский район.
Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. Там работают химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе численность жителей превышала 250 тысяч человек.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: