В двух городах Сумской области началась эвакуация населения

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk
Эвакуация жителей началась в городах Белополье и Ворожба в Сумской области Украины. Об этом проинформировал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в соцсети Facebook*, пишет ТАСС.
«Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области», — написал Артюх.Соответствующее распоряжение уже подписано.
До этого сообщалось, что ВС РФ начали окружать Волчанск в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Госдуме назвали действия командования ВСУ агонией
«Родина у меня одна»: ветеран ВМФ из Херсонской области 30 лет ждал прихода РФ
В СНБО Украины не увидели «угрозы наступления» ВС РФ на Харьков
*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
Алина Юрчак