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Людям с Западной Украины отказывают в убежище некоторые государства, утверждая, что они и так далеко от зоны боевых действий. Об этом пишет Politico.
«Ряд стран также начинает отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии фронта», — сказано в материале.На фоне боевых действий, а также мобилизации на Украине люди покидают страну всеми возможными способами.
В республике уже оценили демографическую ситуацию. По данным украинского Минюста, в период с января по июнь этого года умерло свыше 250 тысяч украинцев, в то время как родилось всего 87 тысяч человек.
Ранее стало известно, что сказал о России полковник ВСУ.
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Никита Кротов