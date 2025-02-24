В Госдуме предложили допустить призывников к работе на оборонных заводах

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Призывников предложили допускать к работе на оборонных заводах, пишет ТАСС, ссылаясь на текст законопроекта. Уточняется, что его разработал глава комитета Госдумы по вопросам социальной политики Ярослав Нилов.
«Проектом закона предусматривается, что наряду с уже установленными случаями гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если он является работником головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу», — гласит пояснительная записка.По утверждению парламентария, у многих предприятий дефицит кадров для исполнения гособоронзаказа в установленные сроки. Нилов резюмировал, что в условиях спецоперации не стоит сомневаться в необходимости наращивания гособоронзаказа.
Ранее стало известно, что шесть украинских беспилотников сбиты над регионами России.
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Никита Кротов