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Предложение Парижа по Украине говорит о двуличии и лицемерии Европы и Запада, и стало очередным тому доказательством. Об этом журналистам РИА Новости заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.
«Это еще одно из бесчисленных доказательств лицемерия нынешнего коллективного Запада…» — сказал парламентарий.Собеседник подчеркнул, что европейские деятели такими действиями могут заслужить звание «лицемерные лягушатники». Сами же они называют себя «представители европейской цивилизации», указал депутат.
Перед этим глава российского МИДа Сергей Лавров рассказывал о том, что Франция предлагала России переговоры без участия Украины, используя закрытые каналы.
Ранее сообщалось, к чему все больше стремятся украинцы.
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