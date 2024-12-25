В Госдуме высказались об ответе на атаку ВСУ на Льгов

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Массированные удары по украинским военным объектам могут быть ответной мерой на атаку со стороны боевиков ВСУ на Льгов курского направления. Такое предположение «Ленте.ру» высказал зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин.
«Говорить о зеркальном ответе не совсем правильно. Только более сильные удары, результатом которых станут разрушительные последствия для военной инфраструктуры на территории Украины, могут служить ответом на данные провокации», — пояснил парламентарий.Об ударе со стороны ВСУ по курскому Льгову сообщили в среду, 25 декабря. Противник попал в крышу предприятия по производству сахара, жилой дом, газопровод и теплоэлектроцентраль. Бои в Курской области начались 6 августа.
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Никита Кротов