В Днепре указали на серьезные проблемы на фоне серии взрывов в городе

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На серьезные проблемы в Днепре на фоне взрывов указали в городской администрации, пишет «Лента.ру», приводя сообщение мэра Бориса Филатова*.
«Все работают. Все в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть определенные серьезные проблемы», — сказано в сообщении.
Подробности не приводятся.
Перед этим в Минобороны России докладывали, что боевики ВСУ за сутки потеряли более 550 человек в зоне специальной военной операции. В ведомстве также перечислили технику противника, которая была ликвидирована российскими военнослужащими.
Кроме того, Россия нанесла по Украине массированный удар. Эксперты уже оценили произошедшее.
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов