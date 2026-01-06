В Воронежской области сбитый БПЛА рухнул на железнодорожные пути
В Воронежской области сбитый дрон Вооружённых сил Украины упал на железнодорожные пути. Губернатор Александр Гусев сообщил в своём Telegram-канале, что в результате инцидента никто не пострадал.
Гусев написал, что падение беспилотного летательного аппарата задержало несколько поездов. Движение железнодорожных составов уже восстанавливают.
Губернатор добавил, что в том же районе беспилотник незначительно повредил один инфраструктурный объект. По словам Гусева, прошедшей ночью в двух районах области силы обнаружили, уничтожили и подавили несколько дронов украинской армии.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Липецкой области, где из-за падения беспилотника вспыхнул пожар на промышленном объекте. До этого, в Твери обломки украинского дрона рухнули на жилую многоэтажку и вызвали пожар.
