В Госдуме жёстко отреагировали на удар ВСУ по Брянску

10 марта 2026, 21:35

Депутат Колесник призвал наносить удары по поставкам западных ракет на Украину

Фото: Istock/PavelRodimov

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что удар по Брянску не останется без ответа.





В беседе с NEWS.ru Колесник заявил, что российские военные предпримут решительные действия в ответ на произошедшее.

«Ответ, как всегда, будет гораздо более мощный, гораздо более жёсткий, как всегда наши делают. Тут ничего нового быть не может. Кроме того, ракеты британские. У англичан задача — ослабить Россию, у Зеленского — заработать денег», — отметил он.