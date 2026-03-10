В Госдуме жёстко отреагировали на удар ВСУ по Брянску
Депутат Колесник призвал наносить удары по поставкам западных ракет на Украину
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что удар по Брянску не останется без ответа.
В беседе с NEWS.ru Колесник заявил, что российские военные предпримут решительные действия в ответ на произошедшее.
«Ответ, как всегда, будет гораздо более мощный, гораздо более жёсткий, как всегда наши делают. Тут ничего нового быть не может. Кроме того, ракеты британские. У англичан задача — ослабить Россию, у Зеленского — заработать денег», — отметил он.Как сообщил парламентарий, необходимо уничтожать пути доставки западных ракет на территорию Украины. Он подчеркнул, что удары по логистическим цепочкам помогут нарушить снабжение украинской армии.
Колесник добавил, что западные страны рассматривают украинцев как расходный материал. По его мнению, Киев действует в интересах других государств, жертвуя собственным народом.