За четыре часа над регионами России уничтожили 36 украинских дронов
В российских регионах за четыре часа пресекли атаку более трёх десятков украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Дежурные средства ПВО отражали атаку в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Военные специалисты классифицировали уничтоженные цели как беспилотные летательные аппараты самолётного типа.
В ведомстве уточнили, что 12 воздушных целей нейтрализовали в небе над Крымом. Ещё семь беспилотников уничтожили над акваторией Чёрного моря и столько же — над Белгородской областью. Шесть дронов подавили в Краснодарском крае, два — в Курской области. В Брянской и Смоленской областях ликвидировали по одному аппарату.
