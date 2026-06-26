В Харькове после нападения с ножом на сотрудников ТЦК один человек погиб

26 июня 2026, 09:31

Фото: iStock/reflection_art

Во время атаки на сотрудников территориального центра комплектования в Харькове погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Как сообщили в областном ТЦК, нападавший использовал нож и после атаки скрылся, пишет РИА Новости.