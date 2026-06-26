В Харькове после нападения с ножом на сотрудников ТЦК один человек погиб
Во время атаки на сотрудников территориального центра комплектования в Харькове погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Как сообщили в областном ТЦК, нападавший использовал нож и после атаки скрылся, пишет РИА Новости.
Сейчас его ищут правоохранители. В ТЦК уточнили, что инцидент произошел во время работы мобильной группы в Харькове.
На Украине тема мобилизации остается одной из самых острых. Жесткие действия сотрудников военкоматов регулярно вызывают общественный резонанс, а в сети часто появляются записи силовых задержаний мужчин призывного возраста.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным «Барс» заявил: после взятия под контроль населенного пункта Новый Донбасс в ДНР российские военнослужащие нашли в опорных и командных пунктах ВСУ планшеты, содержащие военную информацию.
Читайте также: