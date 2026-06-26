Разминирование территорий, срыв снабжения ВСУ и ликвидация диверсионно-разведывательных групп: последние новости СВО на 26 июня
Российские военные продолжают выполнять боевые задачи сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. За последние сутки сообщается о масштабной работе средств ПВО, поражении техники и живой силы противника, а также разминировании ключевых маршрутов снабжения. Подробности – в материале «Радио 1».
Ночная атака и работа ПВО
Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотников самолетного типа. По сведениям Минобороны РФ, всего были перехвачены и уничтожены 660 БПЛА.
Воздушные цели ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Дроны срывают снабжение ВСУ
Военнослужащие войск беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают препятствовать попыткам ВСУ организовать подвоз боеприпасов и материальных средств к позициям на окраинах Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.
Для поражения военной техники, укрытий и живой силы противника активно применяются различные ударные беспилотники. По информации объективного контроля, FPV-дроны нанесли прямые попадания и уничтожили несколько дистанционно управляемых роботизированных комплексов ВСУ. Контроль поражения целей велся в режиме реального времени.
Кроме того, операторы ударных беспилотников, включая дроны-камикадзе, продолжают срывать контратаки, ротации подразделений противника, а также подвоз боеприпасов и личного состава к украинским позициям.
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Ликвидация диверсионно-разведывательных групп ВСУ
Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области.
Во время воздушной разведки беспилотный летательный аппарат с тепловизионной камерой выявил несколько групп противника. Благодаря инфракрасному каналу ночью удалось определить маршруты их передвижения, после чего координаты были переданы расчету реактивной системы залпового огня «Град».
По указанным квадратам нанесли огневое поражение осколочно-фугасными реактивными снарядами. В результате диверсионно-разведывательные группы были уничтожены, а дальнейшие попытки их проникновения в тыловые районы российских подразделений пресечены.
Точные удары по укрытиям в Константиновке
Артиллерийские расчеты 10-го гвардейского танкового полка «Южной» группировки войск выполнили серию точных ударов по объектам ВСУ в районе населенного пункта Константиновка.
Разведывательные дроны подразделения войск беспилотных систем обнаружили два временных укрытия украинских боевиков, оборудованных в подвалах домов частного сектора. После передачи координат артиллерийским расчетам по выявленным объектам был нанесен удар.
Сообщается, что оба укрытия были полностью уничтожены вместе с находившимся в них личным составом.
Уничтожение украинской замаскированной техники
В этом же районе операторы разведывательного БПЛА самолетного типа «Скат» подразделения войск беспилотных систем Южной группировки войск обнаружили замаскированную в лесополосе технику противника.
Координаты цели оперативно передали расчету ударных беспилотников «Куб». После нанесения огневого поражения автомобиль противника был уничтожен вместе с находившейся в нем пехотой.
Разминирование территорий в зоне СВО
Военнослужащие инженерно-саперной роты 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно проводят инженерную разведку и обезвреживают взрывоопасные предметы на ключевых маршрутах снабжения и ротации личного состава, выполняющего задачи на Краснолиманском направлении.
Во время работы специалисты обнаруживают неразорвавшиеся FPV-дроны, самодельные взрывные устройства и различные мины, с помощью которых противник пытается замедлить продвижение штурмовых подразделений группировки в районе Красного Лимана.
Несмотря на сложную воздушную обстановку, саперы оперативно проводят разминирование. Если обезвредить опасный предмет невозможно, его уничтожают на месте обнаружения накладным зарядом.
По сведениям военных, профессиональные и слаженные действия инженерных подразделений позволяют обеспечить непрерывное снабжение и продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения.
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Разведка и удары на Добропольском направлении
На Добропольском направлении специальной военной операции операторы ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» круглосуточно контролируют воздушное пространство над линией боевого соприкосновения.
Постоянное ведение разведки и оперативное реагирование на изменения обстановки позволяют своевременно выявлять перемещения подразделений ВСУ, обнаруживать огневые средства и корректировать работу артиллерии.
Во время очередных разведывательных полетов операторы зафиксировали движение живой силы противника в лесопосадках и укрытиях разрушенных строений. Полученные координаты были немедленно переданы расчетам ударных беспилотников, которые нанесли огневое поражение по выявленным целям.
Сообщается, что в результате ударов было уничтожено до десяти боевиков ВСУ, укрывавшихся в домах и лесополосах. Используя тактическое преимущество, расчеты ударных БПЛА продолжают планомерно поражать скопления живой силы и опорные пункты противника на переднем крае и в ближайшей глубине обороны.
Высокая точность поражения целей и оперативность применения беспилотных систем позволяют наносить противнику значительные потери при минимальных рисках для личного состава. Отмечается, что работа операторов БПЛА способствует поддержке штурмовых действий мотострелковых подразделений и обеспечивает возможность дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на Добропольском направлении.