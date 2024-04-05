В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ

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Еще ряд взрывов прозвучал в Харькове, где объявлена воздушная тревога. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове снова слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел четвертый взрыв», — сообщает телеканал.
Ранее сообщалось, что системы ПВО перехватили один и уничтожили семь БПЛА над Курской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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