В Харькове заявили о самой масштабной атаке с начала СВО
Мэр Харькова Терехов назвал серию взрывов самой масштабной атакой с начала СВО
Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщил в соцсетях мэр города Игорь Терехов.
«По состоянию на эту минуту (4:38 мск. — Прим. ред.) за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов», — сказано в публикации.Чиновник назвал атаку самой мощной с начала спецоперации на Украине. По информации украинского Минцифры, воздушная тревога под Харьковом прозвучала в 22:48 в пятницу.
Перед этим стало известно, что украинские боевики пользуются тактикой «жабьих прыжков». Имеются в виду попытки проведения атак малыми группами. В частности, упоминался рабочий поселок Теткино в Курской области, куда пытаются прорваться ВСУ.
Курская область освобождена от боевиков 26 апреля 2025 года.