В Харьковской области произошел взрыв

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Неподалеку от Харькова произошел взрыв. Об этом информирует украинское издание «Общественное».
«В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — говорится в сообщении.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Стало известно, как российские военные с помощью туннеля взяли опорный пункт боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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