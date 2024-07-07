В Мелитополе осколки сбитых ракет стали причиной пожара

Фото: IStock/Олег Копьёв
Над Мелитополем в Запорожской области системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, сообщила городская администрация в своем Телеграм-канале.
Осколки четырех сбитых ракет упали на северной части города и послужили причиной пожара сухой травы. На месте уже работают сотрудники чрезвычайных служб, уточнили в ведомстве. Информации о пострадавших нет.
Ранее 24 июня ВСУ совершили удар пятью ракетами ATACMS по Севастополю. В результате атаки четыре ракеты были сбиты, но одна привела к смерти четырех человек, 124 человека пострадали.
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Олег Дикий