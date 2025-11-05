В Херсонской области нет света у 200 тыс. человек

05 ноября 2025, 21:55

Сальдо: более 200 тыс. жителей Херсонщины остались без света при отключении ЛЭП

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Более 200 тысяч жителей Херсонской области остались без света из‑за повреждения линии электропередачи.





Об этом написал губернатор Владимир Сальдо в своём Telegram-канале. По его словам, обесточило десять муниципальных округов — свыше 300 населённых пунктов. На месте работают аварийные бригады «Херсонэнерго» и «Россетей».





«Делаем все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки», — добавил он.