В Херсонской области обнаружили новое устройство разведки ВСУ

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В Херсонской области на берегу Днепра обнаружили новое автоматическое устройство технической разведки, установленное диверсантами ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Это автоматическое устройство технической разведки, установленное на берегу Днепра. Оно позволяет записывать звук с помощью микрофона, по нему устанавливать, какой тип техники передвигается и в каком количестве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что устройство передает информацию через мобильный телефон. По предварительным данным, его установили украинские диверсанты.
До этого подобные образцы еще не встречались, отметил собеседник агентства и добавил, что он будет передан специалистам для детального изучения.
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